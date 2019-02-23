Трампа признали худшим актером

Жюри антипремии "Золотая малина" (Razzie Award) признало Трампа худшим актером кино. За участие в документальных фильмах "Смерть нации" и "Фаренгейт 11/9" президента США наградили званиями "худший актер" и "худший актерский дуэт". В обеих картинах президент играл сам себя, сообщает издание USA Today.

Статуэтки в форме ягоды малины традиционно вручают за наиболее сомнительные достижения в кинематографе. Как правило, таким образом за день до вручения "Оскара" киноэксперты отмечают худшие актерские работы, сценарий, режиссуру, кинопесню, а также фильм года.

Антипремию как худшая актриса второго плана получила старший советник президента США Келлиэнн Конуэй. Ее жюри также отметило за фильм "Фаренгейт 11/9". В этой номинации с ней соперничала супруга президента Мелания Трамп.

Фильм Майкла Мура "Фаренгейт 11/9" снят в 2018 году и рассказывает о президентских выборах 2016 года и президентстве Трампа. В картине "Смерть нации" Динеша Д'Соузы сравниваются США времен Авраама Линкольна и периода президентства Трампа.

Прежде "Золотую малину" среди американского политического истеблишмента получали Джордж Буш-младший, бывший глава Пентгона Дональд Рамсфелд и экс-помощник президента США по национальной безопасности Кондолиза Райс.