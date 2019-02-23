Росстат подсчитал соотношение мужчин и женщин в России. Так, выяснилось, что на 1000 мужчин в 2018 году в среднем пришлось 1156 женщин.

В возрастной группе до 34 лет на 1000 мужчин приходится 960 женщин, 35-39 лет – 1027 женщин.

С начала века гендерное соотношение менялось незначительно, в 2010 году оно составило 1,63 к 1.

Всего в 2018 году в России было зарегистрировано 68,1 миллиона мужчин и 78,7 миллиона женщин.

Серьезная демографическая проблема заключается в том, что мужчины живут в среднем на 10 лет меньше. Они уделяют мало внимания своему здоровью, передает RT.