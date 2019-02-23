Саночники Денисьев и Антонов выиграли этап Кубка мира

В Сочи проходит этап Кубка мира по санному спорту. В соревнованиях на двухместных санях победу одержал российский дуэт Александр Денисьев/ Владислав Антонов.

Александр и Владислав показали время 1 минута 39,814 секунды, опередив немецкую пару Тони Эггерт и Саша Бенеккен на 0,53 секунды. Третье и четвертое места также заняли российские саночники Всеволод Кашкин /Константин Коршунов и Владислав Южаков/Юрий Прохоров.

"Я очень рада, что мы сумели выиграть медали на домашней трассе. В следующем году здесь пройдет чемпионат мира, и было важно нашим ребятам выиграть, чтобы поверить в свои силы", — прокомментировала ТАСС успех российских спортсменов президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.