Евгения Медведева: поражения нынешнего сезона меня закалили

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева после победы в финальном турнире Кубка России, что завершился в Новгороде, призналась, что нынешний сезон дается ей достаточно трудно. На кубковом турнире она упала в произвольном катании, но все же опередила всех участниц.

"Стремление доказать, как я классно поработала [в межсезонье], — цитирует Медведеву ТАСС, — мысли про то, что "сейчас я выиграю один этап Гран-при, потом второй", мешали мне весь сезон.

Говоря о победе на Кубке страны, фигуристка призналась: "У бога на нас свои планы. И я рада всем этим поражениям, что были у меня в этом сезоне. Я сильно изменилась как человек за это время, повзрослела лет на десять".

По словам Евгении, в ее карьере "многое исправлено": "Приоритеты были расставлены правильно. Это спорт, нужно бороться, но бороться с удовольствием".