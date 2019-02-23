Иран пообещал удивить Штаты

Иран пообещал "развлечь" президента США Дональда Трампа ответными мерами, если он попытается еще более ограничить Иран в экспорте нефти. Глава МИД Джавад Зариф заявил ответ на американские санкции может удивить США.

"Я не буду уточнять, о каких мерах идет речь. Дональд Трамп любит сюрпризы", — отметил Зариф в интервью газете "Баслер цайтунг".

Глава МИД подтвердил, что участие Ирана в ядерной сделке продолжится до тех пор, пока это будет одобрять иранский народ. Пока противников сделки меньшинство, но США своей политикой способны изменить соотношение, сказал министр.

"Согласно результатам одного опроса, 51 процент населения поддерживает участие в соглашении", — добавил Зариф.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о выходе из иранской ядерной сделки.