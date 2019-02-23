Формула-1. Три человека пострадали во время пожара в боксах McLaren

В Барселоне завершилась первая серия тренировочных заездов участников чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1". В последний день в боксах ряда команд проходили телевизионные сьемки и на площадке британской "конюшни" McLaren случился пожар, в ходе которого пострадали три человека.

Руководство команды выпустило пресс-релиз, в котором сообщило, что возгорание было быстро потушено, но три члена команды действительно вынуждены были обратиться за медицинской помощью. Впрочем, сообщает портал Autosport.Com, пострадавшие не получили серьезных повреждений и вскоре были отправлены домой.