На выход США из ДРСМД Россия может ответить наземным "Калибром"

В связи с возможным окончательным выходом США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) крылатую ракету "Калибр-М", которая создается для Военно-морского флота России, планируется также разработать в варианте сухопутного базирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российской ракетостроительной отрасли.

Он уточнил, что создаваемая корабельная крылатая ракета "Калибр-М" имеет максимальную дальность стрельбы в более чем 4500 километров.

Ранее другой источник в оборонной сфере рассказал о ведении научно-исследовательских работ по созданию новейшей высокоточной корабельной крылатой ракеты "Калибр-М". Она будет отличаться от уже стоящих на вооружении "Калибров" увеличенной дальностью стрельбы, большими габаритами и более мощной боевой частью. Создание ракеты "Калибр-М" включено в госпрограмму вооружения до 2027 года.

США объявили, что приостанавливают выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля, а через полгода перестанут быть его участником, если РФ не предпримет действий по возвращению к выполнению его положений. В тот же день, 2 февраля, Россия также объявила о приостановке участия в ДРСМД.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил 5 февраля, что одной из зеркальных мер в ответ на ведущиеся в США работы по созданию ракет наземного базирования с дальностью стрельбы более 500 километров станет создание наземного варианта комплекса "Калибр".