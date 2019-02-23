Мини-футбол. "Синара" вернула себе лидерство в Суперлиге

В чемпионате России по мини-футболу (футзалу) в турнире Суперлиги прошли несколько матчей 13-го тура. В Екатеринбурге местная "Синара" принимала новосибирский "Сибиряк" и, победив дважды подряд (3:2 и 8:1), вернула себе лидерство в первенстве.

Две игры между второй командой Суперлиги и ее крепким середняком получились очень разными. В первой "Сибиряк" дал бой хозяевам, пропустив решающий мяч на 47-й минуте и уступив с разницей всего в один мяч. На вторую игру "Синара" настроилась гораздо лучше, а гостям не хватило сил. 8:1 и хет-трик в исполнении уральца Абрамова.

Результаты других встреч: "Самара" – "Газпром-Бгра" – 5:7, КПРФ – БлиК – 6:4. "Синара", набрав 57 очков, вышла на 1-е место. У КПРФ – 55 турнирных баллов и один матч в запасе. В шестерку лучших входят "Газпром-Югра" (51 очко), "Тюмень" (49), "Норильский Никель" (44) и "Сибиряк" (28).