Умер актер и комик Броуди Стивенс

Умер американский комик Броуди Стивенс (Стивен Броуди).

Полиция Лос-Анджелеса нашла тело 48-летнего актера на улице. Предполагается, что он мог совершить самоубийство, но пока правоохранители ждут результатов вскрытия.

Стивен часто выступал в жанре стендап в клубе Comedy Store. Снимался в фильмах "Мальчишник в Вегасе" (2009) и "Мальчишник 2" (2011), сообщает USA Today.