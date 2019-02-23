Биатлон. Юрлова-Перхт выиграла серебро чемпионата Европы

В белорусском местечке Раубичи продолжается чемпионат Европы по биатлону. Субботнюю программу завершала женская спринтерская гонка, победу в которой одержала шведка Мона Брорссон. Наша Екатерина Юрлова-Перхт завоевала серебро.

В составе сборной России на самую короткую дистанцию Евро-2019 вышли Евгения Павлова (стартовый номер №6), Светлана Миронова (№33), Наталья Гербулова (№40), Юрлова-Перхт (№43) и Виктория Сливко (№51).

К сожалению, Сливко и Гербулова в распределении наград не участвовали, провалив стрельбу – 3 и 4 промаха соответственно и итоговые 38-е и 45-е места. Три другие наши биатлонистки вполне соответствовали уровню соревнований, пустив по одной пуле в "молоко".

Правда, Павловой откровенно не хватило скорости, и она заняла 18-ю строчку итогового протокола. А вот Юрлова и Миронова боролись за пьедестал, и Екатерина преуспела: она – вторая, Светлана – четвертая.