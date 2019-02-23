Украина назвала отбор на "Евровидение" элементом "гибридной войны России"

"Частью гибридной войны России против Украины" назвал национальный отбор на конкурс "Евровидение-2019" украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко. Причиной он назвал участие в этом отборе "артистов, которые гастролируют на территории государства-агрессора или не признают территориальную целостность Украины".

Чтобы ситуация не зашла в тупик, добавил Кириленко, он поддерживает точку зрения о том, что такие артисты не могут участвовать в конкурсной части финала национального отбора на "Евровидение" этого года. Причиной вице-премьер, высказавший свое мнение в "Твиттере", назвал "негативный общественный резонанс и угрозы информационной безопасности Украины". Ранее Кириленко заявлял, что в нынешней ситуации на "Евровидение" от Украины "лучше вообще никому не ехать".

"Евровидение" в этом году пройдет с 14 по 18 мая в израильском Тель-Авиве. Финал отбора проходит на Украине сегодня, 23 февраля.

Ранее финалистки украинского национального отбора на "Евровидение-2019" сестры Анна и Мария Опанасюк заявили в эфире одного из телеканалов Украины, что Киев "потерял Крым". Участницы песенного дуэта Anna Maria ушли от прямого вопроса, заявив, что Крым принадлежит им, а когда ведущий стал настаивать на "правильном" ответе, заявили, что не будут говорить то, что от них хотят услышать. При этом в студию позвонил зритель, который назвал сестер Опанасюк "существами" и нецензурно обругал их.

В финал украинского национального отбора на "Евровидение" в этом году также вышли группы Freedom jazz, KAZKA, YUKO (солистка — россиянка Юлия Юрина), Brunettes Shoot Blondes и певица MARUV (Анна Корсун, в графике которой в апреле запланированы концерты в Москве и Санкт-Петербурге).

В России сестер Опанасюк поддержали музыкант Юрий Лоза, по словам которого Киев "обижается на призывы к разуму", и телеведущая Ольга Скабеева. По словам последней, Анна и Мария "крутейшим образом держались во время хамского антироссийского интервью".