Два судна столкнулись в Италии из-за сильного ветра. Видео

Непогода стала причиной инцидента, произошедшего в субботу, 23 февраля, в гавани, расположенной в коммуне Искья на западном побережье Италии.

Экипаж парома не справился с управлением из-за сильно ветра и плавсредство протаранило другое судно, находившееся в порту.

Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента никто не пострадал.