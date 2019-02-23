Президент "ПСЖ" Аль-Хелайфи: Неймар и Мбаппе никуда не уйдут

Руководство чемпионов Франции по футболу из "Пари Сен-Жермен" решило положить конец слухам о финансовых проблемах и связанной с этим возможной продажей лидеров команды – Неймара и Килиана Мбаппе. Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелайфи заявил, что бразилец и француз остаются.

Специалисты и инсайдеры неоднократно возбуждали поклонников парижского клуба заявлениями о том, что из-за проблем с финансовым Fair Play чемпионы Франции будут вынуждены продать одного из звездных футболистов. К тому же публику регулярно будоражат слухи, что, якобы, Неймар скучает по чемпионату Испании и прежнему клубу "Барселоне".

Отвечая на вопрос, "останутся ли Мбаппе и Неймар в "ПСЖ"?", президент клуба Нассер Аль-Хелайфи ответил: "Да, они останутся в Париже. Это не 100%, а все 2000%. Многие издания, особенно во Франции, утверждают, что мы должны будем продать Неймара или Килиана. Я заявляю, что они останутся".

При этом первое лицо парижского клуба отметил, что его команда хочет "покупать футболистов еще, оставаясь в рамках положений финансового Fair Play". Goal.Com цитирует функционера: "И мы уверены, что у нас найдутся средства для этого".