"Сетки" Порошенко: Аваков сообщил о подкупе избирателей за госсчет

Глава МВД Украины Арсен Аваков в интервью изданию "Зеркало недели" пообещал расследовать обвинения в подкупе избирателей, выдвинутые кандидатом в президенты Юлией Тимошенко в адрес предвыборного штаба Петра Порошенко.

Аваков сообщил, что незаконные политтехнологии финансируются из бюджета Украины, пишет ТАСС. За "работу" 200 тысяч агитаторов с миллионами избирателей страна заплатит до 55 миллионов долларов.

"Полагается вознаграждение по следующей схеме: 500 гривен - сейчас, 500 - потом и 1 тысячу гривен - премия, если кандидат выиграет", — сказал Аваков.

Министр считает, что дело не обойдется без обысков и экспертиз.

Ранее украинские журналисты раскрыли схему фальсификаций на предстоящих выборах, так называемую "сетку". Курирует работу по попаданию Петра Порошенко во второй тур депутат Верховной рады Сергей Березенко. По словам Авакова, Березенко является фигурантом уголовных дел о нарушениях избирательного законодательства.