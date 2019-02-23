У КПП в Донбассе взорвалась машина

Гражданский автомобиль подорвался на нейтральной территории в районе контрольного пункта въезда-выезда через линию соприкосновения "Еленовка" к северу от Донецка, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В машине находились три человека. Один мужчина погиб, две женщины получили ранения. Инцидент произошел в 14 часов. Более подробная информация уточняется.

Ранее украинские диверсанты пытались взорвать железную дорогу и нефтебазу в ДНР.