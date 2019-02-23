Зеленский не знает, как положить конец войне

У кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского нет ответа на вопрос, как в кратчайшие сроки завершить войну в Донбассе, сообщил спикер штаба кандидата по вопросам хода предвыборной кампании Дмитрий Разумков.

"И это честная позиция. Любой другой сегодня тоже не сможет ответить", — приводит слова Разумкова РИА Новости.

Он заявил, что условием скорейшего окончания этой войны является наличие такого желания у России. Говоря о шагах, необходимых для урегулирования конфликта, спикер указал, что они должны включать военное, дипломатическое, экономическое и информационное направления.

Как отметил спикер штаба Зеленского, украинцы хотят жить по европейским стандартам, и, когда эта цель будет достигнута, Евросоюз, скорее всего, не будет выступать против членства в нем Украины. Однако перед вступлением в ЕС необходимо будет провести референдум. "Мне кажется, что украинцы поддержат, но, когда это произойдет, мы пока не понимаем", — сказал Разумков.

Президентские выборы на Украине назначены на 31 марта. На пост главы государства претендуют 44 кандидата — это рекордное количество за всю историю страны. Лидером президентского рейтинга, согласно данным социологических опросов, с января является Владимир Зеленский. В случае своей победы на выборах шоумен уже пообещал сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным.