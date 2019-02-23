Два клуба из столицы Белоруссии разыграют место в КХЛ

Минское "Динамо", которое в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги не смогло попасть в плей-офф, заняв 11-е место в Западной конференции, может лишиться места в турнире. "Бело-голубых" могут заменить земляки из команды "Юность", лидирующие в белорусской Экстралиге.

При этом хоккейные власти Белоруссии, тем не менее, собираются соблюсти спортивный принцип: как сообщает портал Tribuna.Com, "Динамо" и "Юность" должны будут провести серию из трех матчей – по одному на домашних площадках, а решающий на "Минск-Арене", где соперников принимает "Динамо". При этом "Юность" имеет возможность усилиться любыми хоккеистами из чемпионата Белоруссии.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко, который слывет главным меценатом хоккея в своей стране, заявил, что компания "Беларуськалий" больше не будет финансировать "Динамо". Причиной стали как раз спортивные неудачи "бело-голубых" в чемпионате КХЛ.