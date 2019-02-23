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Евровидение-2019 45 минут назад
Поклонская заступилась за сестер Опанасюк, чьих родителей отправили в "Чистилище"
Общенародной травлей назвала депутат российской Госдумы Наталья Поклонская ситуацию, в которой оказались участницы украинского национального отбора на эстрадный конкурс "Евровидение-2019" сестры Анна и Мария Опанасюк из-за их ответа на вопрос о принадлежности Крыма.
Ранее девушки, участницы песенного дуэта Anna Maria, заявили в эфире одного из украинских телеканалов, что Киев "потерял Крым". Они ушли от прямого ответа, заявив, что Крым принадлежит им, а когда ведущий стал настаивать на "правильном" ответе, заявили, что не будут говорить то, что от них хотят услышать. При этом в студию позвонил зритель, который назвал сестер Опанасюк "существами" и нецензурно обругал их.
По словам Поклонской, украинские националисты и журналисты, охочие до сенсаций, постоянно задают вопрос о принадлежности Крыма, пытаясь поставить людей в неловкое положение. Те из интервьюируемых, кто при этом старается дать объективный и взвешенный ответ, подлежат "немедленной общенародной травле", заявила Поклонская РИА Новости.
Ответ на вопрос о принадлежности Крыма, по словам Поклонской, очевиден: это территория Российской Федерации.
Между тем украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу родителей Анны и Марии Опанасюк. Запись об этом появилась в разделе сайта под названием "Чистилище", передает ТАСС.
Родители сестер Опанасюк живут в Крыму, о чем сами девушки говорили в том же интервью. Их мать Лариса Опанасюк — вице-премьер республики, она возглавляет аппарат Совета министров Крыма. Отец Анны и Марии — Александр Опанасюк — до 2016 года работал судьей судебной коллегии по уголовным делам в Верховном суде Крыма.
Мотивом внесения в базу "Миротворца" Ларисы Опанасюк названо то, что она якобы "нарушала присягу госслужащего, приняла гражданство РФ, перешла на работу к оккупированным властям". Александра Опанасюка обвинили в "нарушении присяги судьи и законодательства Украины", а также в "переходе на службу к оккупантам в качестве судьи" после воссоединения Крыма с Россией. В отношении него в Киеве возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.
Ранее украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко охарактеризовал национальный отбор на предстоящее "Евровидение" как "часть гибридной войны России против Украины". Причина, по его словам, заключается в участии в этом отборе "артистов, которые гастролируют на территории государства-агрессора или не признают территориальную целостность Украины".
Помимо сестер Опанасюк в финал украинского национального отбора на "Евровидение" в этом году также вышли группы Freedom jazz, KAZKA, YUKO (солистка — россиянка Юлия Юрина), Brunettes Shoot Blondes и певица MARUV (Анна Корсун, в графике которой в апреле запланированы концерты в Москве и Санкт-Петербурге).
"Евровидение" в этом году пройдет с 14 по 18 мая в израильском Тель-Авиве. Финал отбора проходит на Украине сегодня, 23 февраля. Ранее вице-премьер Кириленко заявлял, что в нынешней ситуации на "Евровидение" от Украины "лучше вообще никому не ехать".
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