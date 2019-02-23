Лыжник Большунов взял серебро чемпионата мира в скиатлоне

В австрийском Зефельде продолжается чемпионат мира по лыжным видам спорта. Александр Большунов занял второе место в скиатлоне, уступив одну десятую секунды норвежцу Сьюру Роте.

Уже в середине 30-километровой дистанции в отрыв ушла группа из пяти лыжников – Александр Большунов, норвежцы Сьюр Роте и Мартин Йонсруд Сундбю, француз Клеман Парисс и финн Иво Нисканен. За два километра до финиша пятерка превратилась в тройку, — отстали финн и француз. Медали разыграли Большунов и два норвежца.

Сунбю выскочил из-за спины Александра и устремился в отрыв. Но Большунов и второй норвежец сумели догнать беглеца. На финише самым расторопным оказался Роте со временем 1:10:21.8. Большунов уступил ему всего 0,1 секунды. Судбю пересек финишную черту третьим.

Сергей Устюгов занял девятое место, Андрей Мельниченко финишировал 13-м. На 17 месте Евгений Белов, а Денис Спицов оказался 22.