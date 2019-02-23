Дознавательницу уволили за стриптиз в отделе полиции

МВД по Республике Бурятия нашло организатора скандального выступления стриптизерши в отделе полиции №2 города Улан-Удэ. Им оказалась старший дознаватель отдела дознания. Как сообщили РИА Новости в министерстве, старший дознаватель уволена из органов внутренних дел.

В субботу в Интернете было опубликовано видео, в котором девушка исполняет эротический танец перед сотрудниками полиции, собравшимися на торжественное мероприятие в День защитника Отечества.

Начальники уволенного дознавателя предупреждены о неполном служебном соответствии.