Виктория Демченко заняла второе место на этапе Кубка мира

В Сочи проходит заключительный этап Кубка мира по санному спорту. Завершились соревнования женщин. Виктория Демченко заняла второе место.

По сумме двух попыток Виктория показала результат 1 минута 40,527 секунды, что принесло ей второе место. Победительницей этапа немка Натали Гайзенбергер (1.40,374). Еще одна саночница из Германии Даяна Айтбергер заняла третье место.

Екатерина Батурина заняла шестое место. Восьмой результат у Татьяны Ивановой.