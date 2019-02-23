Турецкое судно налетело на камни около побережья Италии. Видео

В субботу, 23 февраля, турецкое грузовое судно Efe Murat налетело на волнорез около набережной в итальянском городе Бари в регионе Апулия, расположенном на побережье Адриатического моря.

По предварительной информации, капитан судна принял решение укрыться в порту от непогоды, однако сильный ветер и волнение помешали осуществлению удачного маневра и сухогруз столкнулся с препятствием из камней.

Как сообщают СМИ, на борту аварийного судна находился экипаж в составе 15 человек – никто из них не пострадал.

Как сообщалось ранее, в тот же день из-за сильного ветра произошло столкновение двух судов в порту Искья, попавшее в объективы камер очевидцев.