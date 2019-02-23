"Манчестер Сити" вслед за "Челси" попадает под санкции ФИФА

Международная федерация футбола не ограничилась наказанием лондонского "Челси" за регистрацию иностранных игроков моложе 18 лет в обход существующих правил. Под санкции, скорее всего, попадет и другой клуб премьер-лиги – "Манчестер Сити".

ФИФА продолжает расследование в отношении Футбольной ассоциации (FA) и ряда клубов Англии. Как уже сообщали Вести.Ru, "Челси" уже запретили регистрировать игроков в два следующих трансферных окна. Клуб оштрафовали на 530 тыс. евро. Штраф также выписан и руководству FA (445 тыс. евро), которая не обеспечила подписание игроков в соответствии с правилами.

Следующим может быть оштрафован "Манчестер Сити". Как сообщает британская Daily Mail, об этом стало известно еще в сентябре 2017 года: "Ман Сити", якобы, нарушал правила ФИФА при трансферах молодежи. Премьер-лига Англии при этом в мае того же года наказала "горожан" штрафом в 345 тыс. евро. Но теперь санкции от ФИФА могут быть ужесточены.

Кроме "Челси" ранее под наказание со стороны ФИФА за те же самые нарушения, но в рамках чемпионата Испании, попадали мадридские "Реал" и "Атлетико", а также "Барселона". Им также было запрещено подписывать молодых футболистов.