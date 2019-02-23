Тер-Петросян заявил, что Пашинян не его "духовный сын"

Бывший президент Армении, а ныне глава партии "Армянский национальный конгресс" Левон Тер-Петросян опроверг информацию о том, что действующий премьер-министр страны Никол Пашинян является его "политическим духовным сыном". Экс-президент назвал эти сведения, распространяемые некоторыми армянскими СМИ, "выдумкой" и "полным абсурдом". Он также назвал абсурдными слухи о том, что Пашинян ежедневно советуется с ним по политическим вопросам.

Тер-Петросян заявил, что после 2012 года встречался с Пашиняном всего один раз, и произошло это 16 июля 2018 года. Кроме того, он охарактеризовал премьера как человека, которого нельзя направлять советами и которому невозможно что-либо диктовать. "Я не знаком с человеком, который бы был более независимым и самодостаточным, чем Пашинян", — приводит слова бывшего главы государства "Интерфакс".

Кроме того, Тер-Петросян открестился от якобы используемой им, а также Пашиняном в карабахском вопросе формулы "территории в обмен на мир". По словам экс-президента, он такую формулу никогда не применял, а программа Пашиняна по карабахскому вопросу вообще неизвестна. Нынешний премьер, продолжил Тер-Петросян, лишь отказался вести переговоры от имени Нагорно-Карабахской республики и заявил о необходимости восстановления ее статуса в качестве полноценной стороны конфликта.

Как предполагает экс-президент, слухи о его тесном сотрудничестве с Пашиняном распространяются из некоего центра, целью которого является спасение любой ценой "главных ответственных за преступления 1 марта 2008 года". По мнению Тер-Петросян, руководители этого центра хотят поднять волну недовольства, свергнуть действующую власть и восстановить "прежний разбойничий режим".

"Проигравший режим, фактически, объявил войну армянскому народу и избранной им власти", — подчеркнул экс-президент. В этой связи он призвал армянский народ принять этот вызов и "нанести антигосударственным силам сильнейший контрудар".

Левон Тер-Петросян — первый президент Армении, занимал этот пост в 1991-1998 годах.