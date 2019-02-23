Невежество британских журналистов вызвало сожаление российских дипломатов

Посольство России в Лондоне прокомментировало ситуацию с поездкой британской журналистки Джэнис Тернер в Россию по однократной туристической визе и последующей публикацией ее большой критической статьи в газете The Times. Статья вышла 14 февраля под заголовком "Москва — сверкающий город, потерявший душу" и вызвала, как отметили в дипмиссии, "неожиданно широкий публичный резонанс".

По информации МИД России, британская подданная Джэнис Тернер находилась в России по однократной туристической визе, не дающей права на работу. Целью поездки был заявлен "туризм", отметили в дипмиссии. Не оформила Тернер и аккредитацию, служащую организационно-правовым основанием для профессиональной деятельности. Следовательно, права заниматься журналистской деятельностью она не имела, отметили в российской дипмиссии.

В связи с этим у российских дипломатов возникло несколько вопросов. В частности, если Джэнис Тернер находилась в Москве в качестве туристки, то почему The Times публикует ее материал как статью своей корреспондентки? Если же она посещала Москву по редакционному заданию, то почему ей, как полагается в подобных случаях, не оформили журналистскую визу? И следует ли понимать это так, что редакция The Times поощряет нарушение своими авторами российского законодательства?

"Вызывает сожаление, что высокомерие и невежество некоторых журналистов распространяется также на правила визового режима", — отметили в российском посольстве.

Особенно вызывающе выглядит нынешняя ситуация на фоне действий британского медиа-регулятора Ofcom, добавили в дипмиссии: ведомство, реагируя на обращения "возмущённых граждан", постоянно выносит предупреждения российским СМИ. В связи со сложившейся ситуацией МИД России также запросил разъяснения у самой The Times.