Драчун Башаров может покинуть "Битву экстрасенсов"

Продюсеры шоу "Битва экстрасенсов" не хотят мириться со скандальной репутацией ведущего Марата Башарова — возможно, ему будут искать замену. Причина — нежелание поклонников шоу видеть в роли ведущего человека, который регулярно поднимает руку на женщин, пишет издание Starhit.

Недавно стало известно, что супруга телеведущего Елизавета Шевыркова планирует подать на развод из-за увлечения супруга крепкими напитками и домашнего насилия. В декабре прошлого года Шевыркова обратилась в больницу с переломом костей носа. Предыдущие супруги актера Екатерина Архарова и Елизавета Круцко также жаловалась на буйный нрав Башарова.

Марат ведет мистическое шоу с 2009 года. Участие Башарова в записи 20-го сезона "Битвы" сейчас под вопросом. За это время он пережил два развода, был лишен водительских прав почти на два года за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Сам актер заявляет, что о разводе узнал из СМИ, свое возможное увольнение обсуждать отказывается и в свою очередь пожаловался на то, что жена уже не один месяц отдыхает с их общим сыном Марселем в Таиланде, а он только успевает зарабатывать и отсылать им деньги на достойный отдых.

Однако, если обсуждение скандала в семье Башаровых скоро прекратится, то актер может остаться в роли ведущего "Битвы экстрасенсов", ведь продюсеры шоу оценивают в первую очередь его профессиональные качества.