Хант поведал об "удивительном превращении вассала Советов" в члена ЕС

Британский министр иностранных дел Джереми Хант в ходе первого визита в Словению в качестве главы Форин-офиса ненароком обидел принимающую сторону. Желая похвалить Словению, он отметил: в Великобритании очень гордятся ее "поистине замечательным превращением из вассала Советского Союза в современную европейскую демократию, члена Евросоюза и НАТО, страну с процветающей экономикой и растущим потоком туристов".



При этом Словения была самым богатым государством в составе Югославии, а та, в свою очередь, находилась за пределами "железного занавеса" и была одним из государств-основателей "Движения неприсоединения". Из состава Югославии Словения вышла в 1991 году, провозгласив независимость. В 2004 году страна вступила в НАТО и Евросоюз.

На промах Ханта весьма остро отреагировал бывший спикер парламента Словении Милан Брглез. "Мы никогда не были "государством-вассалом Советского Союза", — заявил он, посетовав также на молчание словенских политиков. По словам Брглеза, те не просто не указали "высокомерно поучающему" их гостю на ошибку — возможно, они даже и не заметили "оскорбления", нанесенного стране и ее гражданам.

Впрочем, Джереми Ханту к оговоркам и промахам не привыкать, отмечает The Guardian. Например, в прошлом году во время официального визита в Китай он, также неудачно пытаясь польстить принимающей стороне, назвал свою супругу-китаянку японкой.