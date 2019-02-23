РФС рассмотрит сертификацию стадиона "Динамо" в понедельник

В понедельник Российский футбольный союз рассмотрит вопрос о сертификации нового стадиона "Динамо". Будет принято решение о месте проведения матча 19 тура российской премьер-лиги между столичными "Динамо" и "Спартаком".

Стадион "Динамо" введен в строй после десятилетней реконструкции. Первым матчем на новой арене должна была стать встреча между "Динамо" и "Спартаком". Однако имеются серьезные замечания по качеству газона. Поэтому игра может быть перенесена на другой стадион.

Руководитель комиссии РФС по сертификации стадионов Александр Зорков сообщил ТАСС, что решение о месте проведения матча "Динамо" – "Спартак" будет принято по итогам специального заседания. "Идет работа по устранению недостатков. В понедельник мы заслушаем отчет о проделанной работе и примем решение", — сказал Зорков.