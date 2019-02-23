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Ситуация в Донбассе 25 минут назад

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23 февраля 201918:27

Украинские военные прокомментировали подрыв машины с гражданскими

В субботу в Донбассе автомобиль с гражданскими лицами подорвался на мине в 50 метрах от КПП "Еленовка". Как заявило командование операции объединенных сил Украины на востоке страны, микроавтобус на обочине наехал на противотанковую мину. Трагедия произошла около 13.30 по московскому времени на нейтральной территории. Погибли два человека и трое получили ранения, пишет РИА Новости.

Как рассказал выживший пассажир, группа жителей ДНР из поселка Снежное ездили на Украину за пенсией.

 

Как считают в Народной милиции ДНР, взрывное устройство заложили украинские диверсанты. Во время взрыва ДНР посещал глава миссии ОБСЕ на Украине Марк Этерингтон.

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