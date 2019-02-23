В "Лосином острове" потерялись трое детей

Несколько подростков заблудились в национальном парке "Лосиный остров" в Москве, сейчас спасательные службы ведут их поиск. На данный момент известно, что в парке заблудились трое подростков 12 лет. По предварительной информации, две из потерявшихся уже обнаружены полицейскими.

Ранее возле "Лосиного острова" был обнаружен мальчик, который рассказал, что мама привезла его ночью в лес и оставила там, примотав к дереву скотчем. Утром 18 февраля ребенка, идущего по МКАД, увидел водитель. По его словам, мальчик был "одет" в мешок из-под сахара, на котором виднелись остатки скотча. В данный момент решается вопрос о дальнейшей судьбе ребенка. Его могут передать под опеку в приемную семью. Сейчас мальчик находится в медицинском учреждении, он активно восстанавливается, с ним работают психологи и другие специалисты. Мать заключена под стражу и дает показания, которые расходятся со словами ребенка. По ее версии, ребенок потерялся во время прогулки. Однако при осмотре автомобиля матери следователи изъяли три рулона скотча и нож.