США уличили в желании "удушить" самостоятельные страны

Первый заместитель председателя комитета российской Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков уличил США в желании "удушить" стремление ряда стран мира к самостоятельному развитию. Именно об этом, по его мнению, свидетельствует намерение Вашингтона поддерживать политические изменения в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе.

Как указал Новиков, США разработали целую систему мер, нацеленных на удушение стран, способных самостоятельно мыслить и развиваться, добиваясь существенных успехов. "Все это Вашингтон не устраивает, и, вне всякого сомнения, мы будем свидетелями того, как будут и дальше предприниматься попытки уничтожить правительства этих стран", — приводит слова парламентария РИА Новости.

Вместе с тем депутат обратил внимание на то, что попытки США нарушить стабильность развития в таких странах, как Венесуэла и Никарагуа, оказались неудачными.

Он напомнил, что в прошлом году Вашингтон пытался организовать государственный переворот в Никарагуа. США спровоцировали волнения, которые поддерживались через американское посольство в Манагуа. Все это продолжалось несколько месяцев, но руководителю страны Даниелю Ортеге и его соратникам удалось удержать ситуацию под контролем, подчеркнул Новиков.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео в интервью СМИ выразил надежду на то, что жители не только Венесуэлы, но также Никарагуа и Кубы осознают необходимость политических изменений в своих странах. США же, по словам Помпео, готовы поддержать эти изменения, если этого захотят народы указанных стран.