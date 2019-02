Запугивание бизнеса: Болтон ответил Захаровой

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал неприемлемыми "попытки российского правительства запугивать" американскую неправительственную организацию "Объединение против ядерного Ирана" (UANI) и ее главу, бывшего посла Марка Уоллеса. Если президент Путин серьезно настроен на стабилизацию на Ближнем Востоке, борьбу с терроризмом и предотвращение гонки ядерных вооружений в регионе, он должен выступить на стороне UANI и против Ирана, написал Болтон в "Твиттере".

Attempts by Russian gov. to intimidate Amb. Wallace & @UANI are unacceptable. If President Putin is serious about stabilizing the Middle East, confronting terrorism & preventing a nuclear arms race in the region, he should stand with UANI & against Iran. https://t.co/GyZSMhDcwq