Ретивых заменит Устюгова в командном спринте

В воскресенье, на проходящем в австрийском Зефельде чемпионате мира по лыжным видам спорта будут разыграны медали в командном спринте у женщин и мужчин. В составе мужской сборной произошла замена. Вместо Сергея Устюгова выступит Глеб Ретивых.

Изначально в составе сборной России должны были выступить Сергей Устюгов и Александр Большунов. Но в субботу Устюгов, занявший девятое место в скиатлоне, попросил заменить его на бронзового призера в индивидуальном спринте Глеба Ретивых.

В составе женской сборной изменений нет. На дистанцию выйдут Наталья Непряева и Юлия Белорукова.