"Роскосмос" уточнил время пуска "Союза"

В субботу "Роскосмос" сообщил уточненную дату отправки на орбиту первых спутников связи OneWeb. По словам представителей корпорации в Facebook, ракета-носитель "Союз-СТ-Б" стартует с космодрома Куру во Французской Гвиане 28 февраля в 00:37 по московскому времени. Ранее запуск планировался на 27 февраля без уточнения часового пояса, пишет "Интерфакс".

Специалисты "Роскосмоса" завершили вертикализацию и стыковку "пакета" из ракеты "Союз", разгонного блока "Фрегат-М" и шести британских сателлитов OneWeb.

В четверг при запуске с помощью ракеты "Союз" египетского спутника Egyptsat-A двигатель третьей ступени отключился раньше ожидаемого. Блок "Фрегат" выправил ситуацию, поэтому глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал запуск "штатным и успешным".