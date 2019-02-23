Бальбек: Порошенко не смог вытравить ни русский язык, ни 23 февраля

Украинскому лидеру Петру Порошенко не удалось лишить общество традиционных ценностей, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Он не смог отнять у людей 23 февраля – День защитника отечества.

Ранее Порошенко поздравил украинцев с тем, что они забыли про праздник, с отмены которого начала формироваться "новая Украина".

Бальбек добавил, что Порошенко хочет чувствовать себя преобразователем. Но общество держится за свои ценности. Киевская элита кричит об украинизации, но разговаривает на русском.

Такое уже было с религией. Никакие гонения не помешали людям верить в бога.

Депутат считает, что украинский президент может праздновать 23 февраля в тайне от всех.

В 2014 году Порошенко отменил День защитника отечества. Вместо него был учрежден День защитника Украины — 14 октября, передает РИА Новости.