"Спартак" проиграл в контрольном матче молдавскому "Шерифу"

Московский "Спартак" продолжает готовиться к весенней части чемпионата России по футболу. В субботу спартаковцы провели в турецком Белеке контрольный матч с молдавским "Шерифом" и проиграли 1:2.

В первом тайме оборона москвичей действовала с ошибками. В результате незадолго до перерыва в воротах "Спартака" побывали два мяча. Отличились Владимир Ковачевич и Антуан Палич. Во втором тайме спартаковцы создали массу голевых моментов, но реализовали только один. На 72 минуте отличился Софьян Ханни.

В шести последних контрольных матчах "Спартак" четыре раза сыграл вничью и потерпел два поражения. 3 марта спартаковцам предстоит провести матч 18 тура российской премьер-лиги с "Краснодаром".