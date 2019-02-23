Минобороны поздравило россиян креативными открытками

Минобороны России поздравило мужчин с праздником 23 февраля креативными открытками с мотиваторами и остроумными поздравлениями.

Подписчики могут скачать их с высоким разрешением.

Открытки доступны в аккаунтах Минобороны в Facebook, Twitter, Instagram, "ВКонтакте"и "Одноклассники".

Хайрезы разместят и на официальном сайте.