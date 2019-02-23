День защитника Отечества напомнил россиянам о разных эпохах и битвах

Россия отметила День защитников Отечества — тех, кто с оружием в руках отстаивает интересы нашей страны, кто готов при необходимости встать в строй, и, конечно, наших ветеранов. В этот день мы отдаем дань памяти всем героям, которые в течение тысячелетней истории России отстаивали независимость Родины.

Ровно в полдень у Могилы Неизвестного Солдата военнослужащие Президентского полка устанавливают венок у Вечного огня. Владимир Путин подходит, аккуратно расправляет ленты.

Вместе с президентом — председатель правительства, главы обеих палат Федерального Собрания, председатель Конституционного суда, министр обороны, глава администрации президента. Здесь же — министры, парламентарии, ветераны.

23 февраля — дата, объединяющая поколения. День защитника Отечества сегодня напоминает о разных эпохах и разных битвах. Но, конечно же, в каждом городе и в каждой семье обязательно вспоминают тех, кто сражался в годы Великой Отечественной.

На демонстрации лидер коммунистов Геннадий Зюганов напоминает: армия и сегодня — основа безопасности государства. "Мы должны напомнить каждому супостату, кто объявляет нам санкции, кто нам угрожает новыми войнами, что лучший опыт легендарных побед впитала и современная армия, которая продолжает славные традиции", — отметил Зюганов.

Торжества и у сторонников ЛДПР. Владимир Жириновский подчеркивает: праздник сегодня не только у мужчин. "За годы Великой Отечественной войны через Вооруженные силы СССР прошли 2,5 миллиона и женщин. Целая армия. Они служили в самых разных частях, даже был один танковый экипаж", — сказал глава ЛДПР.

А справедливоросс Сергей Миронов лично поздравил ветерана войны и труда Василия Кошмара.

Торжества — по всей стране. Во Владивостоке в центре города — боевые машины. Развернута полевая кухня — армейская гречка с хлебом и сладкий чай.

Цветы к Вечному огню возлагают жители легендарного Севастополя.

О цене Победы вспоминают в День защитника Отечества петербуржцы. Цветы к Монументу героическим защитникам Ленинграда — в память о тех, кто отстоял город во время блокады.

А в Мурманске на борту атомного ракетного Крейсера "Петр Великий" школьников принимают в юнармейцы.

Героям Первой мировой посвящен Всероссийский кадетский бал "Во славу Отечества". Все по-настоящему — и юные барышни, и кавалеры. В будущем такие балы будут проходит и в других городах, где учатся кадеты и суворовцы.