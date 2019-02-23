Украина: покупка голосов Порошенко и травля Опанасюк

О запрещенном на Украине празднике 23 февраля в своей агитационной речи напомнил сам Порошенко. Правда, тут же попросил забыть. Но украинцы втайне от пока еще президента и открытки искали, и отмечать будут, наблюдая за новыми предвыборными скандалами.

23 февраля на Украине по-прежнему считают праздником, показывает опрос в центре Киева, несмотря на все усилия украинских властей. Для Порошенко сейчас главное, чтобы не забыли, кто автор изменений. Он и четки в руках крутит, явно намекая на свой церковный проект, и прямо говорит, что уж во Львове-то точно знают, за кого голосовать.

Кажется, вся страна знает, что голос за Порошенко сейчас стоит тысячу гривен. Вот в Сумской области полиция задерживает людей, которые занимались подкупом избирателей.

"Дают людям по 500 гривен — это половина того, что обещают за голос в пользу действующего президента. И фотографируют несчастных пенсионеров с этой 500-гривенной купюрой в руках, чтобы запугать людей, зафиксировать, что они взяли деньги", — сказала Юлия Тимошенко, кандидат на пост президента Украины.

Но задержанных пришлось отпустить после вмешательства прокуратуры.

"Мы видим особые риски в ситуации скупки голосов. Есть попытки разворачивания систем подкупа избирателей. Масштабного подкупа. И внимательно смотрим за этой ситуацией. Если это перейдет в фазу совершающегося преступления, полиция будет вмешиваться", — заявил Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины.

Это уже война силовых структур: полиция — против Порошенко, а СБУ, наоборот, проводит обыск в штабе Тимошенко и здесь тоже находит деньги для скупки голосов.

В агитационных палатках, расставленных по всей Украине, незаконно собирают персональные данные граждан. Наблюдатели подозревают, что это нужно для масштабной фальсификации в пользу Порошенко.

"Могут сделать дубликаты и заменить бюллетени в урнах для голосования", — сказал блогер Анатолий Шарий.

А это — признак реального отношения к действующему президенту. Его штаб в Виннице, которая считается вотчиной Порошенко, разгромили неизвестные. Градус ненависти зашкаливает. Дуэт "Анна — Мария", который собирается представлять Украину на "Евровидении", был подвергнут обструкции после того, как сестры Опанасюк вот так ответили на вопрос, чей Крым: "Мы домой едем через две границы".

Зрители прямо в эфире осыпали дуэт ругательствами, а их родителей уже занесли в списки врагов Украины на сайте "Миротворец".