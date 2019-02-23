В зоне поражения – каждый: корь перестала быть "детской чумой"

ВОЗ признала Европу территорией эпидемии кори. Крупнейшая за десятилетие вспышка инфекции затронула 85 тысяч человек. А источником стала Украина, где самый низкий уровень вакцинации в мире. В России число заболевших в несколько раз меньше, чем в других странах. Но до некоторых регионов корь все же добралась. В группе особого риска — непривитые дети.

В этой семье к традиционной медицине и прививкам относятся скептически. Уверены, сильный иммунитет победит любые инфекции. Результат таких взглядов — в Рязани — больше полусотни заболевших корью. Известно, что первым стал непривитый ребенок. От него инфекция распространилась дальше.

И такие вспышки кори сегодня — в разных регионах страны. В Новосибирске на карантин уже закрыли 13 школ. Очаг инфекции обнаружили.Вспышку кори в Новосибирске зафиксировали на окраине города. Большинство заболевших, как удалось выяснить врачам, — члены религиозной организации. Все они встречались в "доме молитвы".

От прививок здесь отказались по убеждениям. Сейчас медики ежедневно обходят дома рядом с приходом, чтобы остановить опасную инфекцию. В "доме молитв" объявили карантин и остановили службы. Внутрь мы не попали. Но местные жители уверяют, встречи — как и раньше — проходят по расписанию.

В городе во всю проходят противоэпидемические мероприятия. Вакцинируют не только детей — в первую очередь поставить прививку спешат сотрудники школ и детских садов. Без нее не допустят на работу.

В Екатеринбурге врачи вышли даже на городские рынки — приглашают на срочную вакцинацию приезжих. Корь в шесть раз заразнее гриппа. Единственная защита — прививка. Особенно задуматься стоит тем, кто часто выезжает за границу. Подхватить инфекцию можно в тех странах, где проблема с корью не решена.

Раньше корь называли "детской чумой". Но в зоне поражения вируса – каждый. Распространяется быстро и опасна осложнениями, вплоть до летального исхода.