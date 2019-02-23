Герои "Движения вверх": этот фильм можно смотреть бесконечно

На телеканале "Россия 1" - праздничная премьера: впервые на телевидении — самый кассовый фильм в истории российского кино — спортивная драма "Движение вверх". Сборная СССР — против, казалось бы, непобедимых родоначальников самой результативной игры с мячом.

"Есть победы, меняющие ход истории. Кино о легендарном триумфе нашей сборной по баскетболу на Олимпиаде в Мюнхене и само уже стало легендой всего за год. 13 миллионов зрителей и 6 статуэток "Золотого орла" - непревзойденные рекорды "Движения вверх".

Родилась самая драматичная победа в истории спорта. Накал борьбы в фильме и знаменитые финальные три секунды матча заставляют вжиматься в кресло, переживая за каждого нашего спортсмена.

Сами герои тех событий после просмотра не могут сдержать чувств. "Фильм дал вдохновение и силу даже далеким от спорта людям, его можно смотреть бесконечно", — считает Иван Едешко, олимпийский чемпион 1972 года по баскетболу.

Это кино дает возможность по-настоящему сделать движение вверх и почувствовать, что для нас нет ничего невозможного. Снова пережить волнующие моменты теперь на телевизионных экранах можно будет 23 февраля.