Венесуэла перекрыла путь машинам с сомнительным грузом

С каждой минутой растет напряжение на границе между Венесуэлой и Колумбией. Лидер оппозиции Гуайдо получил американскую гумпомощь и обещает в ближайшее время переправить ее через границу — грузовики уже выехали. Действующий президент Мадуро отдал приказ остановить сомнительный груз, тем более что госсекретарь США Помпео уже пообещал вслед за Венесуэлой так же помочь Никарагуа и Кубе. В это время группа провокаторов забросала нацгвардию бутылками с зажигательной смесью.

На границе Колумбии и Венесуэлы предприняты большие меры безопасности. С утра появились президенты. Приехали глава Колумбии и несколько его гостей, в частности, лидеры Парагвая, Чили.

Также прилетел и спецпосланник Трампа по Венесуэле "ястреб" Эллиот Абрамс. Появился и самозваный президент Венесуэлы, считающий себя таковым. Хуан Гуайдо вызвал большой ажиотаж среди прессы. Журналисты буквально бегали за ним по территории пограничного пункта.

Известно, что Николас Мадуро приказал перебросить войска к границе с Колумбией. Видимо, это вносит определенные коррективы. Вообще не очень понятно, как колонна может выехать на мост, — все три его полосы перекрыты контейнерами, грузовики просто не смогут преодолеть мост и заехать на территорию Венесуэлы.

Много западной прессы. Некоторые журналисты даже надели бронежилеты — видимо, ждали обострения ситуации. Но пока на контрольно-пропускном пункте на границе Колумбии и Венесуэлы все относительно спокойно.