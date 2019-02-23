Эшелон с трофеями из Сирии проедет по России

Как попал к террористам в Сирии советский танк Т-55, на чем передвигались смертники, и из чего сделаны беспилотники для атаки на российские базы? Трофейное оружие боевиков выставлено в поезде-музее акции "Сирийский перелом". Состав отправился в путешествие по России.

Видеть эту технику в снегу непривычно. Самодельные броневики, минометы — на них боевики годами воевали в сирийский песках. Теперь это — трофеи на передвижной выставке.

Казалось бы, отличная идея боевиков — поставить блок для запуска реактивных снарядов от какого-то западного вертолета на скоростной пикап. Выпустил 36 снарядов и через несколько секунд скрылся в пустыне. Но план этот явно провалился. Вся правая сторона пикапа изрешечена пулями от Калашникова.

У всех экскурсоводов — опыт боевых действий в Сирии. В каждом вагоне — своя тематика. Отравляющие вещества, самодельные взрывные устройства и, конечно, оружие террористов из Германии, Бельгии, США.

Пока этот агитпоезд еще в Москве. Многие приходят на выставку с детьми.

И вот эшелон начинает путешествие по России. Из Москвы до Севастополя, Владивостока, Мурманска и обратно. 29 тысяч километров и 60 городов, где каждый сможет увидеть, какой непростой была борьба с мировым терроризмом.