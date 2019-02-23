"Шоу на границе": Каракас обвинил Вашингтон и Боготу в нарушении Устава ООН

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса выступил с обвинением в адрес правительств США и Колумбии в нарушении практически всех принципов и целей Устава ООН "с помощью пропагандистского шоу, организованного на границе". Об этом он написал в субботу, 23 февраля, в своем Twitter.

Мировое сообщество наблюдает за ситуацией и в рамках ООН будут предприняты соответствующие меры, предупредил венесуэльский министр.

Между тем глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, провозгласивший себя президентом, объявил, что в страну въехал первый грузовик с гуманитарной помощью из Бразилии. Он назвал этот факт "большим достижением".

По решению президента Венесуэлы Николаса Мадуро вечером 21 февраля была полностью закрыта сухопутная граница страны с Бразилией, а 22 февраля вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес объявила о временном закрытии трех мостов, связывающих республику с Колумбией. Это было сделано после того, как венесуэльская оппозиция объявила о намерении доставить в страну гуманитарную помощь из Бразилии и Колумбии. Официальный Каракас принимать ее отказывается.