Месси принес "Барселоне" победу над "Севильей", оформив хет-трик

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал главной звездой матча 25 тура чемпионата Испании против "Севильи". Каталонский клуб одержал убедительную победу на андалусийцами со счетом 4:2. Аргентинец стал автором трех мячей.

Севильцы открыли счет на 22 минуте встречи усилиями Хесуса Наваса. Однако уже через четыре минуты Месси забил ответный мяч, но ничейный счет сохранялся недолго – на перерыв команды ушли уже при преимуществе клуба из столицы Андалусии. На 42 минуте Габриэль Меркадо вывел свой клуб вперед.

Впрочем, во второй половине поединка уже солировал капитан "Барселоны". Сначала Месси сравнял счет, а за пять минут до окончания основного времени матча вывел каталонцев вперед, оформив хет-трик. Футболисты "Севильи" найти на это контраргументы не смогли. А уже в дополнительное время форвард "Барсы" Луис Суарес поставил точку в матче. 4:2 в пользу "Барселоны".

Благодаря победе подопечные Эрнесто Валверде набрали 57 очков и продолжают лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании. Отрыв от мадридского "Атлетико" составляет десять очков, однако у "матрасников" остается один матч в запасе. В воскресенье им предстоит сыграть против "Вильярреала".