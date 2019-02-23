Кулижников завоевал две бронзы чемпионата мира в Нидерландах

В голландском Херенвене проходит чемпионат мира по спринтерскому многоборью. Российский конькобежец Павел Кулижников завоевал две бронзовые медали. 24-летний россиянин дважды занял третье место на дистанциях 500 и 1000 метров.

Дистанцию в 500 метров Кулижников преодолел за 34,74 секунды, уступив 0,08 секунды победившему в забеге японцу Тацую Синхаме, и 0,02 секунды финишировавшему вторым представителю Нидерландов Каю Фербею.

Дистанцию 1000 метров Кулижников преодолел за 1 минуту 08,06 секунды. Победу же одержал голландец Кьелд Нейс, результат которого составил 1 минута 07,86 секунды. Второе время продемонстрировал японский спринтер Масая Ямада (1.08.03).