Мать выбросила грудного ребенка с восьмого этажа, чтобы спасти его

В многоквартирном жилом доме в городе Ярцеве Смоленской области в субботу, 23 февраля, произошел пожар. Чтобы спасти своего грудного ребенка, мать выбросила его с восьмого этажа, однако младенец погиб.

Как сообщается на официальном сайте Следственного управления СК РФ по региону, женщина, мать ребенка, увидела возгорание и задымление и запаниковала. Она выбросила малыша 2018 года рождения с балкона на предварительно растянутую очевидцами пожара ткань под окном. Но ребенок получил травмы. Его отвезли в больницу, но врачи не смогли ему помочь — ребенок умер.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и сотрудники отдела криминалистики. Они установят все обстоятельства случившегося.