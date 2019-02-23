В США темнокожих детей заставили собирать хлопок под песню рабов

Новый скандал в США, сообщает канал "Россия 24".

В Южной Каролине темнокожих школьников заставили собирать хлопок под песни рабов. Младшеклассников вывезли на поле, вручили каждому мешок и попросили подпевать учителю. Перевод звучит примерно так: "Не разговаривай и делай деньги для меня".

Ролик увидели родители и возмутились, заявив, что похожие песни раньше пели рабы. В школе в ответ пояснили: это была игра. А слова песни написал темнокожий преподаватель, который хотел рассказать детям об истории США.