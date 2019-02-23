В Париже ранили 2, задержали 28 "желтых жилетов"

В Париже в ходе протестов "желтых жилетов" ранили 2 человек.

Число задержанных увеличилось до 28. Акция почти закончилась, протестующие уходят с площади Трокадеро.

По всей Франции протестовали около 47 тысяч человек. В Париже – 5,8 тысячи, передает ТАСС.

В то же время около 250 "желтых жилетов" приняли в субботу участие в манифестации в Брюсселе. В целом акция прошла без нарушений, но полиция применила слезоточивый газ, когда протестующие отклонились от согласованного маршрута, передает "Интерфакс".

Масштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года. Французы выражали свое недовольство повышением налога на топливо. Чуть позже протесты охватили социальную сферу, нередко акции сопровождаются столкновениями с полицией.

По данным соцопросов, более половины французов голосуют за прекращение акций, передает РИА Новости.