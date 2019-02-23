Тема:
Франция. Протесты "желтых жилетов" 37 минут назад
В Париже ранили 2, задержали 28 "желтых жилетов"
В Париже в ходе протестов "желтых жилетов" ранили 2 человек.
Число задержанных увеличилось до 28. Акция почти закончилась, протестующие уходят с площади Трокадеро.
По всей Франции протестовали около 47 тысяч человек. В Париже – 5,8 тысячи, передает ТАСС.
В то же время около 250 "желтых жилетов" приняли в субботу участие в манифестации в Брюсселе. В целом акция прошла без нарушений, но полиция применила слезоточивый газ, когда протестующие отклонились от согласованного маршрута, передает "Интерфакс".
Масштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года. Французы выражали свое недовольство повышением налога на топливо. Чуть позже протесты охватили социальную сферу, нередко акции сопровождаются столкновениями с полицией.
По данным соцопросов, более половины французов голосуют за прекращение акций, передает РИА Новости.
Ранее по теме
-
Парижская полиция снова применила газ против "жилетов"3 часа назад
-
Легкие и тяжелые ранения: на французских полицейских завели 140 дел6 суток назад
-
Во Франции "желтые жилеты" громят депутатов и суды6 суток назад
-
"Желтые жилеты" пройдут с маршем от Марселя до Парижа7 суток назад
-
В Ле Мане "желтые жилеты" устроили погром, в Руане попали под машину7 суток назад
-
Макрона обвинили в незаконной предвыборной кампании7 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Диверсия в Донбассе: на КПП взорвался автомобиль
- Бурятские полицейские отметили праздник стриптизом
- Венесуэла развернула силы на границе с Колумбией
- Консерватория имени Чайковского загорелась из-за замыкания
- Порошенко назвали плаксой
Самое читаемое
-
Еще одна звезда "Глухаря" умерла от рака. Дарье Егорычевой было 37
- Автоугонщик спас ребенка, запертого в машине. Видео
- Малышка уже почти не дышала, когда ее сняли с крюка. Видео
- Маскировка не помогла мужчине, сбившему насмерть мать и сына, скрыться
- Общалась с ведьмой и боялась порчи: отец малыша с пакетом на голове рассказал о его матери
- Женщина-полицейский расстреляла подозреваемого, попытавшегося убить ее. Видео
Вести.Экономика
-
Как глобальный долг уничтожит все экономические достижения
- Цены на нефть стабилизируются на ближайшие 4 года
- Лавров: Украина готовит провокацию в Керченском проливе с участием НАТО
- Топ-10 самых дорогих банковских брендов
- Минэнерго: текущая себестоимость добычи нефти в России составляет $25 за баррель
Вести.Hi-tech
-
Samsung представила сгибаемый смартфон за 2000 долларов
- Xiaomi Mi 9: три камеры, мощнейший чип и скоростная зарядка без проводов
- Минтранс разрешил посадку в самолёт без бумажного талона
- Эмодзи как улика: судам всё чаще приходится разбираться в новом "языке"
- На iPhone проникли приложения с порно и азартными играми
Авто.Вести.Ru
-
Renault начнет продавать обновленный Duster
- Эти кроссоверы и внедорожники менее всего теряют в цене
- Volkswagen Multivan серьезно обновился
- Обновленный Mitsubishi L200 стал дороже в России
- Медики сдадут водителей-алкоголиков и наркоманов полиции
Недвижимость
-
Как сэкономить на коммунальных услугах
- Из квартиры пенсионерки вывезли 5 грузовиков мусора
- Элитный ЖК превратили в ночлежку
- Мужчина грабил людей, чтобы заплатить за аренду
- Сколько денег нужно, чтобы стать дачником
- Архитектор сделал дом из цистерны
Вести.Медицина
-
Есть вопрос: правда ли рассол помогает справиться с похмельем
- Названы напольные покрытия и мебель опасные для детей
- Вода и похудение: сколько нужно пить, чтобы сбросить вес
- Осторожно, тяжелые металлы: что может быть не так с фруктовыми соками
- Газировка без сахара увеличивает риск развития инсульта
- Диетологи не рекомендуют съедать больше трех блинов в день
Вести в 20.00
-
Теневой хозяин Молдавии вывел из России 37 миллиардов
- Майдан. Сломанные судьбы
- Ветер в Москве: самолет задел хвостом ВПП
Вести-Москва
-
Суд арестовал женщину, бросившую ребенка в "Лосином острове"
- Квитанции шокировали: в Измайлове счета за отопление выросли в десятки раз
- На МКАДе у фуры оторвало кабину
- На дорогах скользко и опасно: в столице бушует сильный ветер
- Названа причина обвала в Тушинском тоннеле
- 23 февраля: где в Москве зарядиться праздничным настроением
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
10 кадров из мультфильмов, на которые вы раньше не обращали внимания
- Художница совместила лица героев и злодеев Disney
- Художник изобразил очень мрачное Лукоморье
- 22-летний парень мастерски превращает себя в принцесс Disney
- 20 моментов из мультфильмов, которые заметит только внимательный зритель
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Зонд "Хаябуса-2" успешно сел на астероид Рюгу и взлетел с него
- Её искали почти 40 лет: крупнейшая в мире пчела найдена в Индонезии
- Проще некуда: учёные рассказали, какие прогулки снижают давление
- Новый спутник Нептуна назвали в честь лошади с рыбьим хвостом
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Сергей Жигунов объяснил, почему после Заворотнюк вернулся к первой жене
- 15 лет это длится: Бойко рассказал об отношениях с родившей Порошиной
- Вскрылись ужасные подробности смерти "беременной" от Киркорова
- Юлиан и Анастасия: жених и невеста
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Олега Янковского
- Ушла из жизни звезда "Покровских ворот"
- "Мосфильм" отметил юбилей
- "Безумное чаепитие" в Новом пространстве Театра Наций
Москва 24
-
Почему врачи после смерти Децла забили тревогу
- В пригородной электричке между контролерами и пассажирами произошла драка
- Экс-супруга Аршавина написала на бывшего мужа заявление в полицию
- Заведено новое дело по факту смерти Дмитрия Марьянова
- Пациентка столичной больницы зарезала соседку по палате