Александрова проиграла полуфинал теннисного турнира в Будапеште

В венгерском Будапеште подходит к завершению теннисный турнира серии WTA. В субботу проходят полуфиналы, каждый из которых представлен российскими теннисистками. В первом из них Екатерина Александрова не смогла пробиться в финал.

64 ракетка мирового рейтинга встречалась с бельгийкой Элисон Ван Эйтванк. Поединок между теннисистками получился непростым. Встреча продолжалась 2 часа 17 минут, а победитель выявился по итогам трех сетов. Встреча завершилась поражением Александровой со счетом 6:3, 4:6, 6:7 (7:9).

Ван Эйтванк стала первой финалисткой турнира. Вторую путевку в решающий матч соревнования разыграют россиянка Анастасия Потапова и чешка Маркета Вондроушова.